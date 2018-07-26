Звезды на красной дорожке фестиваля "ЖАРА" в Баку: день первый (ФОТО)

26 июля 2018 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. На побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze в четверг дан старт Международному музыкальному фестивалю "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля, в нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран.

Перед началом концерта первого фестивального дня по красной дорожке прошли звезды. В этот вечер внимание поклонников и многочисленных представителей СМИ приковали EMIN, Artik&Asti, Brandon Stone, Doni, Настя Каменских, Natan, Александр Панайотов, Ани Лорак, Анна Седокова, Глюк’oZa, Григорий Лепс, МОТ, Макс Барских, Николай Басков, Сергей Лазарев, Слава, Cултан, Леша Свик, İn-Grid, Айсель Мамедова, Tomas Nevergreen, DoReDoS, Градусы, Время и Стекло, Юлия Барановская, Стивен Сигал, многие другие.

"ЖАРА" - это между­на­род­ный музы­каль­ный фес­тиваль, который каждое лето проходит на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

​​​​​​(Автор: Джани Бабаева. Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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