Giffoni Experience – кино приключения азербайджанцев в Италии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В период летних каникул в городе Салерно (Италия) с 18 по 29 июля группа из трех азербайджанских детей, при поддержке кинокомпании "Нариманфильм", приняли участия в Giffoni Experience в качестве жюри в рамках фестиваля Giffoni International Film Festival, сообщили Trend Life в пресс-службе "Нариманфильм".

Giffoni International Film Festival - это уникальное событие в мире кино, где членами жюри являются дети из разных стран мира и который существует уже на протяжении почти полувека. 5600 детей из 52 стран мира просмотрели и поставили свои оценки порядка 100 фильмам. По количеству стран и участников, фестиваль можно сравнить с олимпийскими играми. За время фестиваля они имели возможность дискутировать и обсуждать просмотренные фильма со своими сверстниками и определить победителя конкурса, пообщались с режиссерами, актерами, деятелями кино и самое главное подружится со своими сверстника из разных стран.

Участница фестиваля, член жюри в возрастной категории 13+, ученица десятого класса бакинской школы №6 Хягигат Буньятзаде отметила, что Giffoni - это уникальное событие для детей и молодежи. Несмотря на то, что это происходит в небольшом итальянском городке, это один из самых известных детских кинофестивалей в мире.

"Удивительно, как за почти десять дней, мы смогли встретиться с большим количеством потрясающих людей и посмотреть несколько отличных фильмов со всего мира. Мы были не только членами жюри фильмов, представленных со всего мира, но также смогли первыми увидеть потрясающие премьеры. После просмотра фильмов у нас была возможность участвовать в дебатах, могли выразить свои мысли о фильме, задать вопросы режиссерам и актерам. Мы также принимали участие в мастер-классах с участием режиссёров, актеров, художников, продюсеров и многих других. Каждый вечер проводились бесплатные концерты известных итальянских певцов и артистов", - отметила Хягигат.

По ее словам, в городе Салерно все было очень хорошо организовано.

"Во время фестиваля нас принимали семьи, которые были очень добры и приветливы к нам. Живя с ними, мы имели возможность лучше узнать культуру Италии, их образ жизни, их традиции и поесть домашней традиционной кухни. Во время интересных бесед мы рассказывали об Азербайджане, нашей культуре и традициях. Мы нашли много новых друзей не только из Италии, но и со всего мира. Отлично провели время и надеемся, что снова сможем испытать этот волшебный опыт", - добавила Хягигат.

(Автор: Вугар Иманов)

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