Телеканал Euronews представил сюжет о Габалинском международном музыкальном фестивале (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Телеканал Euronews представил сюжет о X Габалинском международном музыкальном фестивале, сообщает Trend Life.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходил с 30 июля по 7 августа.

В сюжете говорится, что Габале завершился X международный музыкальный фестиваль. Неделю с лишним местные жители и туристы наслаждались привезенным в Габалу богатством: здесь звучали сальса, фламенко, джаз, и, конечно, классика. Кстати, десятилетие назад фестиваль стартовал именно с акцентом на классический репертуар, однако с течением времени расширил формат.

"Тогда, 10 лет назад, публика была самая разная, некоторые прилетели из Европы, из Лондона. Такие, знаете, любители спектаклей в Ковент-Гардене или в Берлинской филармонии. И вот эти люди совершенно неожиданно оказались рядом с теми, кто пришел на классический концерт впервые в жизни, пришел с детьми... Мы как-то подсчитали, сколько людей посетили фестиваль - и насчитали 25 тысяч! Это очень масштабная зрительская аудитория", - вспоминает, как все начиналось один из художественных руководителей фестиваля, всемирно известный виолончелист и дирижер Дмитрий Яблонский.

В видеосюжете также показано выступление группа Jovenes classicos del son (Куба) и израильского коллектива "МультиПьяно"

В репортаже говорится, что особое место на фестивале было отведено исполнителям азербайджанской музыки.

"Тар способен производить очень широкую палитру звуков. Для меня тар - волшебный инструмент. Азербайджанский мугам - музыка мистичная, чувственная по своей сути. Я бы даже назвал ее философской", - говорит заслуженный артист Азербайджана, музыкант Сахиб Пашазаде.

В сюжете также подчеркнуто, традиционный мугам - это сочетание вокала и инструментального исполнения. Жанр допускает и даже предполагает импровизации, часто - с опорой на классическую поэзию.

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