Азербайджанский музей ковра получил "глас народа" от TripAdvisor

28 августа 2018 16:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский музей ковра получил «Сертификат качества 2018 года» TripAdvisor – самого популярного туристического сайта в мире, сообщили Trend Life в пресс-службе музея. Этой награды удостаиваются туристические объекты, которые в течение минувшего года добились замечательных отзывов путешественников на TripAdvisor. На этот сертификат нельзя подать заявку – он вручается объектам по результатам положительных отзывов миллионов людей на сайте и, таким образом, представляет собой «глас народа».
«Сертификатом качества», присуждаемым с 2010 года, награждаются достопримечательности, отели и рестораны, обеспечивающие непревзойденное обслуживание.
Отметим, что Азербайджанский музей ковра был удостоен такого сертификата и в прошлом, 2017 году. Более 80 000 человек посетили Азербайджанский музей ковра в 2017 году - это рекордный показатель среди музеев нашей республики. За последние восемь месяцев количество посетителей в музее уже превысило 63 000 человек.
За последние два года Азербайджанский музей ковра получил также премию «Лучший опыт» в области базы данных нематериального культурного наследия Международного комитета документации (CIDOC) Международного совета музеев (ИКОМ) и сертификат за инновации в работе с общественностью в музейной сфере на конкурсе «Лучший музей Европы – 2018».

(Автор: Вугар Иманов)

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