Встреча с Чингизом Абдуллаевым вызвала большой интерес молодежи (ФОТО)

12 сентября 2018 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре в рамках проекта "Писатель и диалог" прошла встреча с президентом ПЕН-клуба, секретарем Союза писателей Азербайджана, кавалером орденом "Шохрат" народным писателем Чингизом Абдуллаевым, сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор центра Гюнель Анаргызы рассказала о творчестве Чингиза Абдуллаева, библиография которого достигает почти двухсот произведений, пятисот статей и шестидесяти сценариев. Его работоспособность и трудолюбие просто поражают, и он никогда не останавливается на достигнутом.

Чингиз Абдуллаев является единственным азербайджанским писателем, создающим свои произведения на русском языке в жанре психологического и политического детектива. Книги мастера детективного жанра вышли общим тиражом почти в тридцать миллионов экземпляров на тридцати двух языках мира – русском, азербайджанском, украинском, польском, английском, немецком, итальянском, турецком и др. По его произведениям азербайджанскими и зарубежными кинематографистами сняты такие сериалы и фильмы как "Дронго", "Сыщик без лицензии", "Рай обречённых", "Перевёрнутый мир", "Танец Добра и Зла" и т.д.

Чингиз Абдуллаев отметил, что самая требовательная, внимательная и серьезная аудитория – молодежь. Определяя в процессе взросления собственные приоритеты, интересы и желания, молодежь ищет родственные души на страницах произведений, насыщая свою жизнь приключениями и переживаниями, порой даже отождествляя себя с главными героями. Современная подростковая литература – это больше не детские книжки о первой школьной любви и проблемных взаимоотношениях с родителями. Большинство романов подымает взрослые проблемы еще совсем юных людей. И такие книги могут многому научить не только подрастающее поколение, но даже всезнающих взрослых. В книгах собрано духовное богатство народа, человек прикасается к истории и традициям народа. Чтение играет огромную роль в интеллектуальном и духовно-нравственном развитии молодежи, способствует развитию личности, формированию мировоззрения.

Чингиз Абдуллаев высоко оценил создание в Азербайджане такого центра, выразил желание, чтобы сюда приходилитворческие личности и проводили встречи, а молодежь всегда обращала особое внимание на развитие образования и культуры.

В заключении прошла автограф-сессия книг Чингиза Абдуллаева.

(Автор: Вугар Иманов)

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