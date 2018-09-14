Фархад Исрафилов и Хикмет Рагимов - судьба актера (ФОТО)

14 сентября 2018 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр YUĞ открывает 30-й сезон 22 сентября постановкой "Sonuncu" ("Последний") по произведению Пярвин Нуралиевой, сообщили в пресс-службе театра.

В спектакле режиссера, народного артиста Рамиза Гасаноглу заняты - заслуженный артист Фархад Исрафилов, актеры Хикмет Рагимов и Ляман Новрузова.

Художник-постановщик - Рамиз Гасаноглу, художник по костюмам - Нана Бурхан, музыкальное оформление – Алибала Гасымов, графика – Ахмед Меджидов и Назим Садыгов.

В пьесе, которая основывается на творчестве А.П. Чехова, все события происходят в современное время.

В постановке на примере судьбы одного актера показаны судьбы других артистов, их переживания и размышления.

(Автор: Джани Бабаева)

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