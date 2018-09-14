Адриано Челентано и Орнелла Мути показали бакинцам безумную любовь (ФОТО)

14 сентября 2018 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел Фестиваль под открытым небом, посвященный 80-летию Адриано Челентано, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Италии в Азербайджане.

На фестивале, организованным посольством Италии в Азербайджане, были представлены одни из самых известных и любимых фильмов Адриано Челентано: "Блеф", "Безумно влюбленный", "Туз", "Укрощение строптивого" и "Бархатные ручки".

Показы под открытым небом прошли с 9 по 13 сентября в окружении прекрасной оранжереи Landmark Rotunda Roof Garden. Фильмы были на оригинальном языке с русскими субтитрами. Вход - бесплатный.

На закрытии представитель United Cultures Орхан Набиев отметил, что фестиваль стал знаковым событием в культурном сотрудничестве между Азербайджаном и Италией, рассказал об основных моментах из творчества легендарного певца и актера Адриано Челентано – любимца миллионов зрителей.

Гостям был представлен фильм "Безумно влюблённый" (итал. Innamorato pazzo) - итальянский кинофильм 1981 года, лирическая комедия с Адриано Челентано и Орнеллой Мути в главных ролях.

Сюжет: Барнаба Чиккини (Адриано Челентано), веселый, компанейский и куражистый водитель автобуса, влюбляется в случайную знакомую (Орнелла Мути) и хочет на ней жениться. Но девушка оказывается принцессой маленького государства Сан-Тулип, зависимой от своего положения и родителей. Принцесса уже сосватана за миллионера, готового покрыть значительный внешний долг маленького княжества. Весь Рим скидывается по несколько тысяч лир, чтобы спасти любовь Барнабы.

(Автор: Вугар Иманов)

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