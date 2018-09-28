В рамках Фестиваля Насими прошел вечер духовной музыки "Звезды не гаснут" с визуальными эффектами (ФОТО)

28 сентября 2018 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими в Баку прошел вечер акустической и электронной музыки "Звезды не гаснут", сообщает Trend Life. Фестиваль, посвящённый творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

В сопровождении визуальных эффектов, выполненных медиа-художниками Орханом Мамедовым (Азербайджан) и Маотиком (Франция) гостям была представлена программа духовной музыки, вдохновленного творчеством Насими и призывающая к размышлению о мироздании, которая оставила у гостей самые потрясающие впечатления. Интересно, что в оформлении концерта были использованы спектрограммы и фото, сделанные с телескопов Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси НАНА.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В рамках Фестиваля Насими в Шамахы прошел вечер финалистов литературного проекта "Söz" (ФОТО)
Общество 06:16
В рамках Фестиваля Насими в Шамахы прошло дефиле "Чувствительная мода" (ФОТО)
Общество 06:00
Я счастлив находиться на родной земле моего прадеда Насими – Мухаммед Насими (ФОТО)
Общество 00:40
Фонд Гейдара Алиева подарил Шамахинскому музею уникальные гравюры XVII века (ФОТО)
Общество 00:23
В рамках Фестиваля Насими покажут спектакль "Жертвоприношение": трагическая судьба двух великих мыслителей (ФОТО)
Культура 27 сентября 19:51
В Шамахы состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими (ФОТО)
Культура 27 сентября 19:17
Лента новостей
За 10 лет в Казахстан привлечено 250 млрд долларов
Казахстан 14:49
Глава МИД Азербайджана награжден орденом "Командорского креста" (ФОТО)
Политика 14:36
В Вене состоялись мероприятие и демонстрация фильма, посвященные памяти видного писателя Мир Джалала Пашаева (ФОТО)
Общество 14:28
Е-платформа почты Турции будет поддерживать все виды платежных карт Azerpoct
ИКТ 14:24
В Баку состоялась премьера фильма "Белые паруса Фикрии Мурадлы" (ФОТО)
Культура 14:13
Азербайджан выпустил автоматическую пушку (ФОТО)
Общество 14:11
Россия будет участвовать в укреплении военного потенциала Ирака
Россия 14:11
В субботу в Баку без осадков, до 23 градуса тепла
Общество 14:09
Генпрокурор Азербайджана: За прошедший год от службы в органах прокуратуры были отстранены пять человек
Политика 14:05