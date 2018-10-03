Бакинцы попросили еще один день для "Кукол L.O.L" (ФОТО/ВИДЕО)

3 октября 2018 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, только 28 октября, на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоится самое яркое, красочное и фееричное семейное шоу - "Куклы L.O.L - сверкай и веселись", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Желающих посмотреть семейное шоу - "Куклы L.O.L - сверкай и веселись" в Баку оказалось так много, что организаторы приняли решение показать его еще и 25 ноября.

"Организаторы шоу никак не ожидали, что за несколько недель до премьеры все билеты будут раскуплены. И по многочисленным просьбам зрителей, которые не смогли приобрести билеты на первый премьерный день, решили повторить шоу еще и 25 ноября", - говорится в сообщении.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, множество сюрпризов подготовили для зрителей организаторы шоу "Куклы L.O.L - сверкай и веселись". Интерактивный характер шоу вовлекает в действо всех маленьких зрителей, которым очень нравится подсказывать и показывать главным героям, что лучше сделать, и как лучше поступить.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера всех героев представления, множество песен, красочные костюмы, и, конечно, счастливый финал!

Постановка учит маленьких театралов справедливости, честности и смелости, а также любить и беречь все, что нас окружает, а их родителям напоминает о чудесной стране под названием детство, в которую легко можно попасть, лишь поддавшись порыву воображения.

Все дети будут увлеченно участвовать в действе, а родители забудут, что они уже взрослые.

Начало - в 12.00.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az

(Автор: Джани Бабаева)

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