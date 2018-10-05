В Баку открылся Международный фестиваль DokuBaku (ФОТО)

5 октября 2018 00:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига в Баку состоялось открытие Второго Международного фестиваля документального кино DokuBaku, сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.
Главная тема Второго Международного фестиваля документального кино DokuBaku – перекрестки судеб, понятий, мировоззрений, событий и различных явлений жизни. Все может быть разным, но общее все равно пересекается в какой-то момент времени или пространства.
Выступившая на открытии фестиваля одна из организаторов проекта Айсель Ахундова, отметила, что фестиваль DokuBaku проводится во второй раз. Программа DokuBaku-2018 стала более интересной и обширной, в ее рамках будут продемонстрированы 14 полнометражных и 16 короткометражных картин.

Говоря о конкурсе фильмов в рамках фестиваля Айсель Ахундова подчеркнула, что в состав жюри конкурса полнометражных фильмов вошли – Айгюн Асланлы, Фехруз Шамиев, Дорота Росжковска (Польша), в состав жюри конкурса короткометражных фильмов - Джахангир Селимханов, Денис Данилидис, Морис Рафин.

Далее слово было передано членам жюри конкурса короткометражных фильмов – заслуженному деятелю искусств, культурологу, искусствоведу Джахангиру Селимханову и первому советнику делегации Европейского союза в Азербайджане Денису Данилидису, которые отметили, что Баку превратился в город фестивалей.

Было подчеркнуто, что фестиваль DokuBaku организован по инициативе молодых и талантливых людей, полных энергии и креативных идей. Показы в рамках фестиваля пройдут не только в кинозалах, но также и в столичных кафе, театрах и на других площадках.

Отметим, что на фестивале после показов фильмов будут проходить обсуждения, на которых выступят модераторы. Модератором в день открытия фестиваля стала специалист по гендерным вопросам Шамс Мустафаева, которая рассказала о фильме "Ouaga Girls" ("Девушки из Уагадугу").

Далее вниманию зрителей был представлен данный документальный кинофильм, который повествует о группе девушек из Уагадугу (Буркина-Фасо), учащихся в женской школе по специальности "Автомеханик". Их маленький коллектив стал оплотом спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, в то время как стране происходят изменениями.
Режиссер фильма - Тереза Траоре Дальберг

Международный фестиваль документального кино DokuBaku - это новый независимый кинофестиваль, организованный группой кинематографистов на добровольной основе. В рамках фестиваля проходят показы фильмов, мастер-классы, а также обсуждения и дебаты по социальным вопросам с участием местных и международных кинематографистов. Одна из целей - стимулировать азербайджанских режиссеров к созданию документальных картин.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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