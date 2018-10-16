Азербайджан и Россия могли бы помочь с развитием детской литературы – интервью Рафига Новрузова

БАКУ /Trend Life/ - Проректор Бакинского славянского университета по научной работе, переводчик, автор учебников по теории и практике перевода, по теории и практике художественного перевода, профессор Рафиг Новрузов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о востребованности российской литературы в Азербайджане и важности литературного перевода для развития общего культурного пространства между стратегическими партнерами.

- Насколько российская литература сегодня востребована в Азербайджане? Что предпочитает современный азербайджанский читатель – проверенную классику или современных авторов? Много ли читают в оригинале – на русском?

- Российская литература в Азербайджане востребована. Азербайджанский читатель предпочитает как русскую классику, так и современную. В Азербайджане есть несколько разрядов читателей. Одни, прекрасно владея русским языком, читают русскую литературу на русском языке и не нуждаются в переводе. Вместе с тем, некоторые из этой же категории, не владея другими иностранными языками, читают зарубежную литературу в переводе на русский язык. Определенная группа молодых читателей, которые недостаточно владеют русским языком, читают ее в переводе на азербайджанский язык. Эта же категория, владея иностранными языками, предпочитают читать английскую, немецкую, французскую литературу в оригинале. К сожалению, следует признать, что сегодня по сравнению с прошлыми годами молодежь - как и везде в мире – читает мало.

- Возможно, проблема в том, что вообще мало качественной литературы, ориентированной на молодежь, а особенно – на детей? Считаете ли важным интенсифицировать совместную работу в этом направлении в рамках развития общего информационного пространства России и Азербайджана?

- Сегодня детская литература по ряду известных и неизвестных нам причин каким-то образом оказалась за пределами литературы в целом. Эта же тема актуальна и для азербайджанской литературы. Дело в том, что на современном этапе есть очень мало писателей и поэтов, уделяющих внимание детям. Буквально по пальцам – притом, с трудом – их можно посчитать. Совместные усилия русских и азербайджанских писателей могут продвинуть дело в этом направлении. Обмен идеями, диалог мыслей могут позволить решить проблему с детской литературой и их переводами на русский и азербайджанский языки. Мне сейчас трудно сказать, кого из азербайджанских авторов детской литературы следовало бы перевести для русскоязычной публики. Я пока их не вижу. Нужно время, чтобы авторы завоевали признание отечественных читателей. То же самое я могу сказать и о российских детских писателях.

- А как Вы вообще оцениваете состояние гуманитарных связей между Россией и Азербайджаном, существующий уровень обмена идеями, который происходит посредством перевода?

- Всякое вхождение инонациональной литературы в орбиту национальной уже предполагает собой принятие новых тем, идей, мотивов, перспектив развития человеческой личности, обмен нравственными ценностями, обрамленных в эстетическую ткань произведения. То есть без взаимообмена художественной литературой нет культурного обогащения вообще. Что же касается состояния этой сферы в российско-азербайджанском культурном пространстве, то в первую очередь я должен отметить, что все опирается на исторические традиции. Начиная с XIX века в русле русско-азербайджанских литературных взаимосвязей художественному переводу, как форме контактов, уделялось особое внимание. Приведу лишь один яркий пример. Известный азербайджанский общественный деятель, просветитель, писатель и поэт, драматург Мирза Фатали Ахундзаде перевел и издал все свои пять комедий и одну повесть на русском языке в 50-х годах. Благодаря этим переводам, его драматические произведения посредством русского языка были переведены на французский, английский и другие языки. То есть русский язык в данном случае, как это было и в других литературах в прошлые столетия, послужил языком-посредником для последующих переводов. Таких примеров множество и каждый из этих фактов достаточно обстоятельно изучен нашими исследователями.

Сейчас можно говорить о новом уровне этих отношений – основанных на взаимопонимании и взаимоуважении, без идеологических давлений, которые были при СССР. Переводится современная русская литература, обновляются переводы русской классики, переводятся забытые и непереведенные произведения русской литературы. Отрадно отметить, что появились имена молодых переводчиков, которые уже конкретно занимаются определенными видами перевода: поэзии, прозы и драматургии. То есть, идет определенная специализация, которая не может не сказаться на качестве переводов. Более того, предпринимаются меры по подготовке квалифицированных редакторов по переводу. Эта область переводоведения особенно актуальна сегодня.

- К слову о подготовке кадров. Бакинский славянский университет проводит огромную работу по развитию Центров азербайджанского языка и культуры в российских вузах. Расскажите, пожалуйста, каким образом сегодня реализуется эта работа?

- У нас заключены договора с 20 российскими вузами. Это не просто дежурная цифра, охватывающая широкую географию. Она наполнена совместным сотрудничеством во всех сферах образовательной системы. Центры азербайджанского языка и культуры Бакинского славянского университета существуют при Московском государственном лингвистическом университете и при Уральском государственном университете имени М.Горького. Центры не только обучают студентов азербайджанскому языку, но и, совместно с посольством Азербайджана в РФ и диаспорскими организациями, готовят и проводят в жизнь мероприятия, связанные со знаменательными датами, с азербайджанской культурой и литературой, создают клубы студенческой молодежи, которые поддерживают связи со своими сверстниками нашего университета. Центры принимают студентов БСУ в летних школах, где они не только знакомятся с достопримечательностями городов, но и развивают знание русского языка. Примечательно, что аналогичные летние школы с этой же программой существуют при «Российском центре» в БСУ. Мы уделяем этому обмену студентов очень большое внимание. Они в корне меняют представления молодых людей и формируют у них любовь к языку и культуре обеих стран. Добавим к этому стажировку наших преподавателей в вузах наших российских партнеров. Вместе с повышением квалификации особое место занимает проведение научных конференций и издание совместных «Ученых записок».

- Что, на Ваш взгляд, необходимо для дальнейшего укрепления российско-азербайджанских образовательных связей?

- Думаю, стоит активнее развивать сотрудничество в сфере дистанционного обучения, с применением новейших информационных технологий в преподавании. Кроме того, очень хорошие результаты дает совместная подготовка специалистов по филологическим, регионоведческим и переводческим специальностям в бакалавриате и магистратуре, думаю, нужно вовлекать в этот процесс больше вузов с обеих сторон. Очень перспективно выглядит проведение ежегодных фестивалей русской речи с участием азербайджанских и российских школьников. Причем отмечу, что реализация подобных совместных проектов по изучению и распространению русского языка и ценностей русского мира возможна посредством Азербайджана и в Иране, Турции, Грузии. Следует подчеркнуть, что российско-азербайджанские отношения так сильны, в том числе за счет крепких региональных связей, и поддержка совместных проектов в сфере образования и науки могла бы, на мой взгляд, особенно продуктивно развиваться именно в этом русле.

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