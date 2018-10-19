В джазе только таланты: в Баку объявлены имена победителей конкурса "I am Jazzman!" (ФОТО)

19 октября 2018 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинского международного джаз-фестиваля (Вaku International Jazz Festival 2018) на сцене Международного центра мугама состоялся гала-концерт участников Международного конкурса молодых исполнителей джаза "I am Jazzman!" и объявлены имена победителей, сообщает Trend Life.

В ходе концертной программы участники конкурса исполнили композиции из репертуара известных джазовых музыкантов, а также представили импровизации популярных песен в рок- поп-жанрах. Концерт получился очень интересным, музыканты и вокалисты, несмотря на свой юный возраст, продемонстрировали безупречную манеру исполнения и свой талант.

В ходе мероприятия были объявлены имена победителей конкурса. По решению жюри первое место среди вокалистов заняла Лейла Иззятова, второго места удостоен Юсиф Гасымов, третьего - Альбина Пякшева. Все они являются представителями Азербайджана.

Среди инструменталистов первое место занял Айдын Зейдуллаев (Азербайджан), второе - Андрей Константинов (Россия), третье - Ки Хонг Чан (США).

Детскому ансамблю Дома культуры города Сумгайыт и самой юной участнице конкурса Амине Гаджиевой были вручены дипломы конкурса.

В заключение вечера директор Бакинского международного джаз-фестиваля Лейла Эфендиева подчеркнула, что "I am jazzman!" играет важную роль в жизни начинающих музыкантов, многие из которых впервые выступают перед большой зрительской аудиторией.

Лейла Эфендиева выразила признательность всем участникам, и пожелала им дальнейших творческих успехов.

Бакинский международный джаз-фестиваль (Вaku International Jazz Festival 2018) проходит с 14 по 28 октября. Джаз-фестиваль в Баку – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, конкурс молодых исполнителей, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города. Фестиваль организован при поддержке министерства культуры Азербайджана и журнала "Jazz Dünyası".

(Автор: Джани Бабаева)

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