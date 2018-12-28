В Баку появился новогодний Ёжик – Дед Мороз и Снегурочка отдыхают (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен четвертый новогодний выпуск детского юмористического киножурнала KİRPİ, сообщил Trend Life основатель и руководитель проекта Джавид Шахбазбеков. Медийные личности вместе с детьми поздравляют с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря.

Слоган киножурнала KİRPİ "Живи с Улыбкой". Основной постулат KİRPİ, который создан EJ Productionun в сентябре этого года, - просвещение, образование, воспитание наших маленьких друзей.

Режиссер – Самандар Рзаев, оператор – Рустам Мамедов, координатор – Джейхун Халыгов, цвет и графика – Фарид Ахмедов, художник – Нариман Абдул-Алиев.

Среди поклонников киножурнала популярные актеры, исполнители и ведущие – Фаиг Агаев, Тунзаля Агаева, Фирдовси Атакишиев, Бахрам Багирзаде, Санубер Искендерли, Мелек Аббасзаде, Мурад Ариф, Яна Никитина, Сабина Бабаева, Ульвия Кенуль, Шамсаддин Аббасов, Усния Магеррамова, Мурад Дадашов, поэтесса Захра Бадалбейли, Nadir Nagpul, Rauf, Agusha, DJ Seym и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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