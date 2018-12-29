Азербайджанские студенты поздравили с Днем солидарности и Новым годом (ФОТО)

29 декабря 2018 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама и Азербайджанский государственный университет культуры и искусств (ADMİU) в рамках совместного проекта “Yeni nəsil dəvət edir” (Новое поколение приглашает) представили концертную программу, посвященную Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 31 декабря и Новому году, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие студенты кафедры “Исполнитель на народных музыкальных инструментах” и “Мугамное искусство” факультета “Музыкальное искусство” ADMİU. Гостям были представлены любимые композиции - Саида Рустамова “Haralısan”, ”Şer deyilmi”, “Oxu gözəl”, Тофига Гулиева “Tez gəl”, Гаджи Ханмамедова “Gözünə qurban”, ”Üzün mənnən niyə döndü”, Эмина Сабитоглы “Sən olmuşam”, ”Bu gecə”, “Dağları duman alanda”, Джахангира Джахангирова “Zərif gülüşlüm”, Шафиги Ахундовой “Mehriban olaq”, “Həsrətində”, Рамиза Миришли “İlk sevgi”, Огтая Раджабова “Sevərsənmi”, Полада Бюльбюльоглу “Şən Azərbaycan”, Мусы Мирзоева “Yeni il gəlir” и Эльзы Ибрагимовой “Mehribanım”.

(Автор: Вугар Иманов)

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