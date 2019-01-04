Творческий путь Эльмиры Рагимовой – от Индии до Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 5 февраля в 19.00 пройдет творческий вечер народной артистки Азербайджана Эльмиры Рагимовой, сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие известные певцы, которые исполнят композиции из репертуара Эльмиры Рагимовой. Вечер организован Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения и Дворцом Гейдара Алиева.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət и онлайн на www.iticket.az.

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Эльмира Аллаверди гызы Рагимова родилась 13 августа 1941 года в Баку. Начала свою творческую карьеру в начале 50-х годов с исполнения как азербайджанский песен, так и песен народов мира, но особое место в репертуаре певицы занимали индийские песни. Дважды была в Индии по приглашению Джавахарлала Неру (1957-59, 1961). Узнав о молодой азербайджанке, поющей индийские песни, ее в Индию пригласил лично премьер-министр страны Джавахарлал Неру. В Индии Эльмира обучалась народным песням и танцам, изучала культуру, давала концерты. Также в Индии она исполняла азербайджанские песни. По слухам, азербайджанская девушка настолько приглянулась индийскому лидеру, что он даже сделал ей предложение выйти за него замуж. После двух лет, проведенных в Индии, Эльмира Рагимова вернулась в Азербайджан, где окончила музыкальное училище имени Асафа Зейналлы и Азербайджанский институт языков, стала солисткой Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, с успехом гастролировала во многих странах мира. В репертуаре певицы лирика и торжественные песни, песни, написанные на музыку композиторов Джахангира Джахангирова , Гаджи Ханмамедова и многих других композиторов.

(Автор: Вугар Иманов)

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