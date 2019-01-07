Фильм "Человек-паук: Через вселенные" завоевал "Золотой глобус"

"Человек-паук: Через вселенные" завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший анимационный фильм", 76-я церемония вручения учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда (HFPA) награды проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

В этой категории были также представлены "Суперсемейка-2", "Остров собак", "Ральф против интернета" и "Мирай из будущего".

Премия "Золотой глобус" учреждена и ежегодно вручается Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда (Holywood Foreign Press Assosiation, HFPA). Судьбу награды определяют 90 уполномоченных членов организации.

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