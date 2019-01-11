Он пришел и ушел как мужчина – новый проект Айбениз Гашимовой и Джейхуна Керимова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Гусейна Джавида Национальной академии наук Азербайджана прошли съемки клипа на композицию "Kor Ərəbin mahnısı" (Песня слепого араба), сообщил Trend Life режиссер работы Джейхун Керимов.

"Песня слепого араба" - песня-баллада, написанная в 50-х годах азербайджанским композитором Фикретом Амировым к постановке пьесы "Шейх Санан" Гусейна Джавида.

Автор идеи проекта заслуженная артистка Азербайджана Айбениз Гашимова отметила, что Гусейн Джавид (наст. Гусейн Абдулла оглы Расизаде, 24.10.1882, Нахчыван – 5.12.1941, село Шевченко Тайшетского района) сыграл огромную роль в формировании азербайджанской литературы XX века.

Гусейн Джавид раскрыл власть темных сил и контрасты эпохи в своих драматургических произведениях "Шейда", "Шейх Санан", "Дьявол", "Князь", "Сиявуш", "Хайям" и других, представив в них целую галерею сильных, протестующих неординарных героев, бунтующих против несправедливости, тирании, произвола. Именно эти пьесы стали важным достижением романтизма, его ведущим жанром, сохранившим на десятилетия обаяние и идейно-эстетический мир этого направления, возникшего в азербайджанской литературе.

"Гусейн Джавид пришел в этот мир и ушел из него как настоящий мужчина! Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, исторические драмы, Гусейн Джавид открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана. Поэт и драматург, яркий представитель романтизма в Азербайджане начала XX века отказывался изображать "достижения" социализма, поэтому стал жертвой сталинских репрессий и погиб в сибирской ссылке. Но его имя и произведения будут вечно жить в памяти и культуре азербайджанского народа", - отметила Айбениз Гашимова.

В клипе снялся юный вокалист Гасан Алиев – ученик Айбениз Гашимовой. Оператор работы – Надир Мехтиев.

(Автор: Вугар Иманов)

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