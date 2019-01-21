"Интизар" - опера об истории и событиях в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку прошел показ оперы "Интизар" азербайджанского композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана (СКА), народной артистки Фирангиз Ализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Написанное ректором Бакинского филиала Московского государственного университета, вице-президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академиком Наргиз Пашаевой либретто оперы проникнуто тонкой лирикой, философскими размышлениями.

Показ постановки был посвящен 20 Января - Дню всенародной скорби. "Интизар" - опера об истории и событиях в Карабахе, повествует о борьбе добра со злом, смерти безвинных людей, предательстве близких соседей.

Написанное 11 лет тому назад, это крупномасштабное произведение, воплотившее в себе думы и чаяния азербайджанского народа, ещё раз глубоко взволновало многочисленную аудиторию в зале.

В начале повествования зритель видит счастливую семью, все чувства и помыслы которой в ожидании предстоящей свадьбы Арифа и Мелек. Но черные тучи, сгустившиеся над Родиной, не дают осуществиться надеждам и мечтам этих людей. Разрушено все - города и села, цветущие сады и семейные очаги, все ввергнуто в хаос и опустение…

В спектакле приняли участие ведущие солисты театра оперы и балета - народные артисты Азербайджана Гарина Керимова (партия Асли), Акрам Поладов (партия Сейид киши), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Мелек), Фарид Алиев (партия Ариф), Ильхам Назаров (партия Чужака), Фарида Мамедова и Сабина Вахабзаде (невесты), Турал Агасиев (крестьянин) и другие.

Дирижировал постановкой главный дирижер и музыкальный руководитель театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Постановщиком спектакля является главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана - Хафиз Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева)

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