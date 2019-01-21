В Филармонии в Баку почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

21 января 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 29-й годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На мероприятии присутствовали министр культуры Абульфас Гараев, первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев, замминистра культуры Рафиг Байрамов, видные общественные деятели, представители культуры и искусства.

На вечере в исполнении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева прозвучало произведение "Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта.

Также на вечере выступили Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель – народная артистка Гюльбаджи Иманова), заслуженные артисты Фарида Мамедова, Сабина Асадова, Алиахмед Ибрагимов, Антон Ферштандт.

(Автор: Джани Бабаева)

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