Российский кукольник Николай Зыков обратился к бакинцам (ВИДЕО)

31 января 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский кукольник, артист эстрады, актёр, режиссёр, художник, конструктор, мастер по изготовлению кукол Николай Зыков в своем видеобращении приглашает на абсолютно оригинальное, инновационное, интерактивное представление световых кукол, которое пройдет во Дворце Гейдара Алиева 17 февраля. Театр Николая Зыкова впервые выступит в Баку. Билеты на 13.00 проданы. Поэтому по просьбе зрителей будет дополнительный сеанс на 16.00.

По-настоящему новые, необычные и неповторимые световые куклы имеют размеры от 1 до 8 метров и способны удивить самых требовательных зрителей любого возраста. Вниманию зрителей предлагается яркая и незабываемое шоу программа световых кукол, потрясающая своей креативностью. В непредсказуемом калейдоскопе очень разных световых миниатюр каждый найдёт что-то своё. На этом представлении куклы рождаются прямо на глазах у изумлённой публики, взрослые снова становятся детьми и с азартом ловят неоновую бабочку, летающую над зрительным залом. Это уникальное представление с неизменным успехом собирает полные залы по всему миру. Критики назвали это шоу "пробирающим до мурашек", а Николая Зыкова "одним из самых значимых кукольников мира".

Николай Зыков (правнучатый племянник Сергея Образцова) - всемирно известный кукольник, покоривший зрителей в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, создавший более 200 уникальных марионеток, перчаточных, тростевых и экспериментальных кукол. Его представления были показаны более 3500 раз! Николай является автором, режиссёром, художником и исполнителем более 20 кукольных представлений, имеющих множество международных наград за инновационную креативность и выдающееся исполнительское мастерство, включая награды Всемирных конгрессов кукольников УНИМА.

Цена билетов от 10 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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