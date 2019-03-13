Эпатажные куклы LOL вызвали восторг бакинцев (ВИДЕО)

13 марта 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку с большим успехом прошла премьера яркого и феерического представления эпатажных кукол "L.O.L-2", сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Юные зрители были в восторге от встречи со своими любимыми куклами LOL.

Отметим, что те, кто не успел посетить премьерный показ шоу, смогут посмотреть яркое представление 17 марта в 12.00 и 15.00 на сцене Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Фантастическая история, стирающая грани между вымыслом и реальностью, готова вновь удивить юных зрителей. Зрителей ждет история, полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов.

Помимо эксклюзивных детализированных костюмов и декораций, созданных специально для этого грандиозного представления, зрителей ждет множество сюрпризов, подготовленных организаторами. Весеннее шоу L.O.L-2 будет носить интерактивный характер и вовлечет в действие всех маленьких зрителей.

Актерская игра, динамика спектакля, театральные эффекты, авторская сюжетная постановка, потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев, множество песен и игр – все это приковывает к себе внимание и не отпускает зрителя в течение всего представления.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором все дети будут увлеченно участвовать в действии, а родители забудут, что они уже взрослые.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iTicket.Az.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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