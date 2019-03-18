Музыка средних веков в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Круглый стол" прошел международный научный семинар на тему "Музыка средних веков и история музыкальных инструментов", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Семинар организован Международным центром мугама совместно с Азербайджанской национальной консерваторией, посольством Австрии в стране и Азербайджанским университетом языков.

На открытии семинара выступила проректор Азербайджанской национальной консерватории по научной работе, доктор философских наук по искусствоведению, профессор Лала Гусейнова, которая отметила значимость мероприятия.

С докладами о старинных музыкальных инструментах, их усовершенствовании и восстановлении выступили австрийский профессор, музыковед-органолог Томас Шалабек, руководитель лаборатории "Усовершенствование национальных музыкальных инструментов" Азербайджанской национальной консерватории, исследователь Мамедали Мамедов, народный артист, профессор Фахреддин Дадашев, доктор философских наук по филологии Гюльгусейн Кязымлы и другие.

В их докладах отмечалось, что музыкальные инструменты являются неотъемлемой частью культуры каждого народа. Будучи связанными с бытом, общественной жизнью, материальной и духовной сферами деятельности, культурой и историей народов, они всегда привлекали внимание ученых, композиторов, писателей, этнографов, историков, философов, искусствоведов, музыковедов, археологов и фольклористов.

В последние годы органология – инструментоведение, отрасль музыковедения, занимающаяся изучением музыкальных инструментов, сформировалась и выделилась в отдельную отрасль музыкальной науки. Ощущается необходимость применения достижений различных наук и объединения усилий исследователей разных стран в рамках одного исследования для постижения гармонии музыкальных инструментов.

В художественной части мероприятия состоялся концерт старинной восточной и западной музыки в совместном исполнении Томаса Шалабека и ансамбля "Əsrlərin sədası" ("Отзвуки веков") под художественным руководством исследователя азербайджанских старинных музыкальных инструментов Мамедали Мамедова и управлением народного артиста, профессора Фахреддина Дадашева.

(Автор: Джани Бабаева)

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