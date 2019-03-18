Музыка средних веков в Баку (ФОТО)

18 марта 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Круглый стол" прошел международный научный семинар на тему "Музыка средних веков и история музыкальных инструментов", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Семинар организован Международным центром мугама совместно с Азербайджанской национальной консерваторией, посольством Австрии в стране и Азербайджанским университетом языков.

На открытии семинара выступила проректор Азербайджанской национальной консерватории по научной работе, доктор философских наук по искусствоведению, профессор Лала Гусейнова, которая отметила значимость мероприятия.

С докладами о старинных музыкальных инструментах, их усовершенствовании и восстановлении выступили австрийский профессор, музыковед-органолог Томас Шалабек, руководитель лаборатории "Усовершенствование национальных музыкальных инструментов" Азербайджанской национальной консерватории, исследователь Мамедали Мамедов, народный артист, профессор Фахреддин Дадашев, доктор философских наук по филологии Гюльгусейн Кязымлы и другие.

В их докладах отмечалось, что музыкальные инструменты являются неотъемлемой частью культуры каждого народа. Будучи связанными с бытом, общественной жизнью, материальной и духовной сферами деятельности, культурой и историей народов, они всегда привлекали внимание ученых, композиторов, писателей, этнографов, историков, философов, искусствоведов, музыковедов, археологов и фольклористов.

В последние годы органология – инструментоведение, отрасль музыковедения, занимающаяся изучением музыкальных инструментов, сформировалась и выделилась в отдельную отрасль музыкальной науки. Ощущается необходимость применения достижений различных наук и объединения усилий исследователей разных стран в рамках одного исследования для постижения гармонии музыкальных инструментов.

В художественной части мероприятия состоялся концерт старинной восточной и западной музыки в совместном исполнении Томаса Шалабека и ансамбля "Əsrlərin sədası" ("Отзвуки веков") под художественным руководством исследователя азербайджанских старинных музыкальных инструментов Мамедали Мамедова и управлением народного артиста, профессора Фахреддина Дадашева.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Традиции праздника Новруз как проявление национальных духовных ценностей (ФОТО)
Культура 16 марта 19:22
В Международном центре мугама стартовал телевизионный конкурс "Мугам 2019"
Культура 13 марта 17:07
В Баку приступил к работе международный «Семинар по решениям кибербезопасности» (ФОТО)
ИКТ 11 марта 17:46
Там, где живет мугам - звонкие голоса азербайджанских вокалистов (ФОТО)
Культура 7 марта 12:27
В Баку отметили 25-летие со дня создания Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО (ФОТО)
Общество 7 марта 00:01
Мелодии сердца азербайджанских студентов (ФОТО)
Культура 6 марта 11:31
Лента новостей
Решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято в июне - саудовский министр
Энергетика 12:14
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении инвалидов автомобилями
Политика 12:11
Продажа недвижимости иностранцам в Турции возросла на более чем 90%
Бизнес 12:06
Шах подарил часы, Родина – ссылку, народ – память…- удивительная судьба Джахан Талышинской (ФОТО, АУДИО)
Интервью 12:04
Проведение заседания ОПЕК в Баку говорит о значимости Азербайджана на мировой арене – депутат
Энергетика 11:50
Штормовой ветер сорвал кондиционер с фасада многоэтажки в Баку
Происшествия 11:48
GM Uzbekistan экспортировал первую партию автомобилей в Казахстан
Бизнес 11:38
В Стамбуле горит фабрика
Турция 11:36
В Турции задержаны террористы ИГ и РПК
Турция 11:32