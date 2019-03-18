Семь чудес света, или Как разделенные соединились в одном Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась премьера красочного спектакля "Bölünənlər" (Разделенные), поставленного Эльвином Мирзоевым по мотивам семи известных произведений, сообщил Trend Life продюсер проекта Ренат Ахмедов. Художественный руководитель – Нармина Гулиева.

Уникальный мультикультуральный проект - семь самых ярких историй любви из культовых произведений! При этом любовь Лейли из славного рода и бедняка Меджнуна из произведения Низами Гянджеви противопоставляется отношениям раба Эзопа к своей госпоже Клеи из Древней Греции, как свободы и рабства. Приключения брахмана Сиддхартха и куртизанки Камали из романа Германа Гессе противопоставляется невозможности чувств между Белой змеей и ученым Сю Сян из китайской сказки. Любовь Фараона к наложнице Родопис из древнеегипетской легенды противопоставляется трагическому исходу Отелло и Дездемоны из пьесы Шекспира. И, наконец, драма Шекспира – Ромео и Джульетты, рассказывающая о любви юноши и девушки из двух враждующих веронских родов — Монтекки и Капулетти.

Различные пути любви, разных времен и народов, с большим мастерством молодые актеры показали в ярком и удивительном по насыщенности спектакле.

(Автор: Вугар Иманов)

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