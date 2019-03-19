Спецэффекты от кукол LOL в Баку (ВИДЕО)

19 марта 2019 22:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с большим интересом со стороны зрителей к шоу "Куклы L.O.L -1 - сверкай и веселись", организаторы представления решили сделать сюрприз и показать спектакль вновь 12 мая на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, сообщили Trend Life в театре.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, множество сюрпризов подготовили для зрителей организаторы шоу "Куклы L.O.L - сверкай и веселись". Интерактивный характер шоу вовлекает в действие всех маленьких зрителей, которым очень нравится подсказывать и показывать главным героям, что лучше сделать, и как лучше поступить.

Это музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера всех героев представления, множество песен, красочные костюмы, и конечно, счастливый финал!

Постановка учит маленьких театралов справедливости, честности и смелости, а также любить и беречь все, что нас окружает, а их родителям напоминает о чудесной стране под названием детство, в которую легко можно попасть, лишь поддавшись порыву воображения.

Все дети будут увлеченно участвовать в представлении, а родители забудут, что они уже взрослые.

Начало представления в 12.00 и 15.00.

Билеты уже поступили в продажу в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эпатажные куклы LOL вызвали восторг бакинцев (ВИДЕО)
Культура 13 марта 10:00
Одинокая и лишенная счастья: "Небесная" в Баку (ФОТО)
Культура 4 марта 22:10
Куклы LOL в Баку стирают грани между вымыслом и реальностью (ВИДЕО)
Культура 28 февраля 17:02
Борьба за могущественный артефакт в Баку (ВИДЕО)
Культура 15 января 12:50
В бакинской русской драме отметили Рождество (ФОТО)
Культура 9 января 20:14
Найти принца в Баку, или Сказка со счастливым финалом (ФОТО)
Культура 4 января 11:16
Лента новостей
В Тегеране загорелся самолет с пассажирами на борту
Общество 22:48
Дедушка дедушки нашего дедушки: в Баку отметили юбилей известного актера (ФОТО)
Культура 22:46
Госкомиссия Азербайджана о задержанном в Армении жителе Газаха
Общество 22:41
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды очередной крупной партии героина
Происшествия 22:41
В Азербайджане пенсионеры получили пенсии за март
Финансы 22:41
В Узбекистане могут снизить цену на газ почти в два раза
Бизнес 22:38
Войска минобороны Узбекистана получили новую военную технику
Бизнес 22:09
США рассчитывают на укрепление отношений с Казахстаном
США 22:08
Международный консорциум инвестирует $5,2 млрд в разработку месторождений нефти и газа в Узбекистане
Энергетика 22:06