Marvel выставит на аукцион костюмы из сериалов про супергероев

23 марта 2019 04:31 (UTC+04:00)

Marvel Entertainment совместно с магазином Prop Store проведет аукцион костюмов и реквизита из сериалов про супергероев "Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак". Об этом сообщается на сайте компании.

Всего подготовлено более 750 лотов, в числе которых очки Мэтта Мердока, саи Электры, бионический протез руки Мисти Найт, маска Железного кулака, катана Коллин Винг.

"Реквизит и костюмы, созданные для этих сериалов, являются воплощением того, как комиксы оживают", - отметил представитель Marvel Майк Паскиулло.

Двухдневный аукцион состоится в августе 2019 года. На сайте магазина запустили обратный отсчет до начала торгов.

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