Народная артистка Азербайджана срывала в Баку афиши Лолиты (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, солистка Большого театра России Динара Алиева приняла участие в передаче "Эксклюзив" на Первом канале (Россия), сообщает Trend Life.

Данный выпуск телепередачи был посвящен популярной российской певице Лолите Милявской.

В ходе беседы Динара Алиева призналась, что с 15 лет является поклонницей Лолиты Милявской.

"Лолита для меня не только артистка, но и безумно красивая женщина, умная. Мне хотелось все время с ней поговорить о чем-то личном. Помню, как в Баку приехала ее провожать, купила огромный букет цветов, зашла в аэропорт, а увидев ее, просто не смогла ничего сказать. На этом закончилась наша встреча…" - рассказала народная артистка Азербайджана.

Она призналась, что в то время срывала афиши концертов Лолиты и приносила их домой. "Афиши до сих пор лежат у меня дома в Баку", - добавила Динара Алиева.

По прошествии времени, когда Динара Алиева уже была солисткой Большого театра, она лично познакомилась с певицей, и с тех пор две артистки дружат.

"Так осуществилась моя мечта. Я подошла к Лолите, и после этого мы очень долгое время близко общаемся, я счастлива. Сегодняшняя эстрада достаточно пестрая, и таких личностей, как Лолита, практически нет, она настоящая", - сказала она.

Отметим, что Динара Алиева известна своими яркими работами на театральной сцене и незаурядными концертными выступлениями. Певица регулярно сотрудничает с такими авторитетными оперными театрами, как Венская государственная опера, Немецкая опера в Берлине, Баварская государственная опера, а также театры многих городов Германии, Италии, Испании и ряда других стран Европы.

(Автор: Джани Бабаева)

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