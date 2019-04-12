Определились 15 участников Телевизионного конкурса "Мугам 2019" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел пятый тур финальной стадии Телевизионного конкурса "Мугам 2019", проводимого в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана при содействии Фонда Гейдара Алиева, организационной поддержке Азербайджанского телевидения и Министерства культуры, сообщает Trend Life.

В состав жюри входят - народные артисты Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмайлова, Мансум Ибрагимов, Мелекханум Эйюбова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев и секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми. Ведущие Нурлана Джафарова и Эмиль Шахмзаде предстали в костюмах от Центра азербайджанской национальной моды Гюльнары Халиловой.

Перед началом конкурсных программ были прослушаны хранящиеся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения записи выступлений известных исполнителей мугама Гулу Аскерова и Бакира Гашимова.

Жюри оценивало исполнение конкурсантами мугамов на газели известного поэта-газельхана Гаджи Маила в сопровождении ансамблей музыкантов первого и второго составов - Рашада Ибрагимова (тар 1-го состава), Тябриза Юсубова (кяманча 1-го состава), Рустама Муслимова (тар 2-го состава), Эльнура Салахова (кяманча 2-го состава), Адиля Муслимова (балабан), Сиявуша Керимова (нагара), Айсу Садыговой (канон) и Идриса Гусейнова (уд).

После выступления каждого из участников членами жюри проводился тщательный анализ выступления, высказывались соответствующие замечания, давались полезные рекомендации и ставились объективные оценки. По итогам конкурсных дней пятого тура участники получили следующие баллы:

- Тариэль Велиев, Гусейн Сяба, Фаик Акберов, Зульфия Джабраилзаде, Хаял Гусейнов, Наджиба Мамедова, Вялиш Мирзоев, Сума Тапдыгова, Мурад Рустамзаде, Раван Гачаев и Илаха Рустамова - по 63 балла;

- Мехин Гараева и Зибяр Заманова - 62 балла;

- Галям Годжаманова и Тюркана Наджафова,– по 61 баллов;

- Заур Мурсалов и Афган Махмудов – по 60 баллов.

В соответствии с условиями конкурса участники - Заур Мурсалов и Афган Махмудов, набравшие наименьшее количество баллов и имеющие суммарное равенство баллов по итогам всех туров, покинули конкурс.

Борьбу продолжат 15 участников, шестой тур пройдёт 16 и 18 апреля.

(Автор: Вугар Иманов)

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