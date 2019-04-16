100-летний мугам и теснифы Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама в рамках проекта “Unudulmayanlar” (“Незабываемые”) прошёл литературно-художественный музыкальный вечер, посвященный 100-летию выдающегося представителя азербайджанского музыкального искусства, педагога, народного артиста, ханенде Гаджибабы Гусейнова, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Гаджибабы Гусейнова.

Ведущий вечера, доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы и выступившие народный артист Вамиг Мамедалиев, заслуженный артист Мирназим Асадуллаев, Салех Новрузлу, Гаджи Азизага рассказали о жизни и творчестве Гаджибабы Гусейнова, который внес большой вклад в развитие и пропаганду национальной музыкальной культуры. Гаджибаба Гусейнов, как один из достойных продолжателей традиций древнего искусства ханенде, гармонично сочетал мугам и художественное слово, создал яркие образцы высокой исполнительской культуры. Мастер, обладавший проникновенным и мелодичным голосом, оставил неизгладимый след в сердцах любителей музыки виртуозным исполнением не только разнообразных мугамов, но и многочисленных теснифов и народных песен. Гаджибаба Гусейнов осуществлял многолетнюю плодотворную деятельность и в сфере преподавания мугамов, к сохранению чистоты которых он всегда стремился, вложил большой труд в формирование целого поколения знаменитых ханенде.

В концертной программе прозвучали мугамы, народные песни и теснифы из репертуара Гаджибабы Гусейнова в исполнении народного артиста Забита Набизаде, заслуженной артистки Гюлюстан Алиевой, Салеха Бадалова и Ровшана Баширова. Аккомпанировали исполнителям - Ровшан Гурбанов (тар), заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Васиф Юсифли (уд), Амиль Мустафаев (нагара) и Рафаэль Аскерзаде (балабан).

На вечере также прозвучали стихи Гаджибабы Гусейнова в исполнении преподавателя Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Надира Гусейнова.

(Автор: Вугар Иманов)

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