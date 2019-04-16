Мехрибан Зеки нашла истину в Австрии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре азербайджанской культуры в Вене прошел вечер мугама, посвященный 650-летию великого азербайджанского поэта, философа Имадеддина Насими, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

На мероприятии руководитель Центра культуры Лейла Гасымова и известный немецкий ученый, насимивед Михаэль Райнхард Хесс рассказали о роли выдающегося поэта в мировой литературе.

Творческий состав Азербайджанского государственного университета культуры и искусств представил литературно-художественную программу "Bulmuşam həqqi…" ("Нашел истину…"). Народная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки исполнила песни, написанные на газели Насими, а рубаи прозвучали в совместном исполнении со студентами, молодыми актерами Зией Агой и Мирсананом Казымлы. Народная артистка Азербайджана Гюльянаг Мамедова исполнила газели Насими в сопровождении музыкантов Махмуда Салаха (гавал), Эмиля Мирзалиева (тар), Фарруха Гашимли (кяманча). Вечер прошла под овации зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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