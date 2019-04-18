53-й Американский зять Алмаз Алескерли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре 20 апреля в связи с 85-летием со дня рождения народного артиста, видного композитора Рамиза Миришли будет показана постановка "Amerikalı kürəkən" ("Американский зять"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Автором либретто является писатель-драматург Марат Аквердиев, композитор - Рамиз Миришли.

Перед демонстрацией спектакля известный журналист, заслуженный работник культуры Телли Пянахгызы расскажет о жизни композитора, деятельности и основных вехах его творческого пути.

Отметим, что постановка "Американский зять", премьера которой состоялась 29 мая 2010 года, будет продемонстрирована 53 раз.

Режиссер-постановщик - народный артист Ильхам Намиг Камал, дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, художник-постановщик – заслуженный художник Набат Самедова, балетмейстеры – заслуженные артисты Лейла и Закир Агаевы, автор стихов - народный поэт Фикрет Годжа, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, концертмейстер - Нармина Абдурахманова, ассистент режиссера - Тамилла Асланова.

В спектакле заняты народные артисты Ильхам Намиг Камал, заслуженные артисты Новруз Гартал, Алмаз Алескерли, актеры Агахан Шарифов, Гюльчохра Абдуллаева, Самед Хасыев, Гюльтадж Алили, Ибрагим Ализаде, Руслан Мюрсалов, Гюльнара Азизова, Фарид Рзаев, Элеанора Мехтиева и Нигяр Гараева.

Рамиз Агиль оглы Миришли родился 16 апреля 1934 года в Нахчыване. Приехав в Баку, поступил в Музыкальный техникум имени А. Зейналлы на класс кяманчи. После окончания техникума вернулся на некоторое время в Нахчыван, где преподавал. Затем продолжил музыкальное образование и в 1962 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (класс Джовдета Гаджиева) (ныне – Бакинcкая музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

В 1962 -1971 годах руководил музыкальной редакцией на государственном телевидении. В 1989-1995 годах был художественным руководителем Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца. Более 20 лет преподавал в Азербайджанской государственной консерватории.

Ещё в студенческие годы им были созданы трио для фортепиано, квартет, романсы и симфоническая поэма. Написал оперетты "Украденная девушка" (1982) и "Давай станем родственниками" (1983), две симфонии (1972, 1980), "Симфония" для камерного оркестра (1974), концертное произведение для тара и симфонического оркестра, сюиты и увертюры для народно-инструментального оркестра, сюиты для ансамбля песни и танца, хореографические зарисовки для школьников и музыкальные отрывки для драматических пьес "Весна", "Совесть", "Проблеск в горах". Был автором музыки к драматическим спектаклям и фильмам "Яблоко как яблоко", "Мужчина в доме", "Старый причал", "Газельхан" и "Приглашение", многочисленных песен.

Скончался 17 апреля 2015 года в Баку. Похоронен на Аллее почетного захоронения.

(Автор: Джани Бабаева)

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