Я вас любил…Сергей Никоненко в Баку (ФОТО)

22 апреля 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в зале Союза театральных деятелей Азербайджана с литературно-музыкальной композицией о жизни и творчестве Александра Пушкина и Сергея Есенина выступил народный артист России Сергей Никоненко, сообщили Trend Life в пресс-службе Россотрудничества в Азербайджане.

В программу также вошли произведения Михаила Лермонтова, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского и других русских писателей и поэтов. Это уже третье выступление народного артиста России в Азербайджане за последние годы. Музыкальную часть спектакля представило известное трио "Реликт" (Москва).

Программа, которую представил Сергей Никоненко получилась очень душевной. Народный артист России бесподобно читал стихи известных поэтов. Открыл программу актер стихотворением Александра Пушкина "Я вас любил…".

Выступление народного артиста России Сергея Никоненко и трио "Реликт" было организовано министерством культуры России, Россотрудничеством и Союзом театральных деятелей Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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