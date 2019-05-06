Обзор азербайджанского кино в Иране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские фильмы были представлены на IX Международном кинофестивале Вареш (Varesh International Film Festival) в Баболе (Иран), сообщили Trend Life в понедельник в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Азербайджан на фестивале представили заслуженный деятель искусств, кинорежиссер и оператор Низами Аббас, сотрудник отдела кинематографии министерства культуры Азербайджана Эльшад Алиев, молодой режиссер Захра Миррза и продюсер Эльшан Алиев.

В конкурсную программу фестиваля вошли азербайджанские киноленты - короткометражный художественный фильм "Qanadsız möcüzə" ("Бескрылое чудо") и документальные картины "Azərbaycan xalçası" ("Азербайджанский ковер"), "Azərbaycan muğamı" ("Азербайджанский мугам"), "Azərbaycan mətbəxi" ("Азербайджанская кухня").

Наряду с этим документальные фильмы "Çovqan" ("Човган"), "İz...Qala" ("След…Гала"), "Miras" ("Наследие"), "Şəki" ("Шеки"), "O kimdir" ("Кто он?"), "Sovqat" ("Посылка"), "Bakı əsrlərin aynasında" ("Баку в зеркале времен"), "Azərbaycan mətbəxinin rəngləri" ("Цвета азербайджанской кухни") были продемонстрированы зрителям в рамках программы фестиваля "Обзор азербайджанского кино".

Также было проведено мероприятие, посвященное азербайджанскому кино.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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