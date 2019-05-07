Я дышу Баку – премьера российской журналистки Марии Суворовской (ВИДЕО, ФОТО)

7 мая 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный директор "Бизнес-диалог медиа", председатель Комитета по деловым коммуникациям и социальным инновациям ТПП Московской области, член Союза журналистов России Мария Суворовская представила свой первый клип "Я дышу Баку", сообщает Trend Life.

Автор слов - Мария Суворовская, музыка - Леся Ярославская, режиссер и аранжировщик - Рустам Зейналлы. В клипе снялся заслуженный артист Бахрам Багирзаде.

Напомним, что на днях в Baku Book Center состоялась презентация книги Марии Суворовской "Качели над Каспием" на азербайджанском языке. Книга на русском языке была ранее презентована в городе Москве. Это первая книга российской журналистки.

Мария не раз была в Азербайджане, поэтому сборник и клип стали своеобразным символом ее любви к нашей стране. Мария испытывает особые чувства к Азербайджану, его культуре и традициям, поэтому так часто показывает его в своем творчестве и гуманитарных проектах. События в книге "Качели над Каспием" происходят на берегу Каспия, в Азербайджане. Она собрала истории разных женщин, переживших любовь, попавших в ситуацию эмоциональных качелей. Море объединяет судьбы, лечит, меняет, вдохновляет и заставляет сделать выбор. У каждой из героинь он свой. Уникальный, неповторимый, как почерк, как линия жизни. Что касается прототипов героинь. Каждая девушка, раскрытая в повести, стала собирательным образом тех людей, которых автору приходилось когда-либо встречать.

(Автор: Вугар Иманов)

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