Финал Лиги Европы в Баку: Креативные болельщики "пойдут стенка на стенку"

23 мая 2019 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 29 и 30 мая, с 12:00-16:00 в Art Residence (улица Гасана Сеидбейли, 51), будет представлено UK & AZ Graffiti Show для азербайджанских и британских болельщиков, организованное Arts Council Azerbaycan и посольством Великобритании в Азербайджане, сообщили Trend Life организаторы.

29 мая в 23:00 на Бакинском Олимпийском стадионе (68 тысяч зрителей) пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Именно этому событию посвящено UK & AZ Graffiti Show - кретивная битва художников между британцем под псевдонимом “Drax” и представителем Urban Art Azerbaijan под псевдонимом “Wish”. Вход свободный. Главная цель проекта – укрепление дружественных связей между странами.

Граффити (от итал. graffito, множ. graffiti) - изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от просто написанных слов до изысканных рисунков. В настоящее время широкое распространение получил спрей-арт, то есть рисование граффити с помощью аэрозольной краски.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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