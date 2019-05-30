Viva Opera в Баку – шедевры мировой классики в исполнении звезд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 2 июня в 19.00 состоится гала-концерт известных оперных артистов под названием "Viva Opera", сообщили Trend Life в театре.

В проекте примут участие - народные артисты Фидан Гаджиева, Самир Джафаров, Гарина Керимова, Али Аскеров, заслуженные артисты Афаг Аббасова, Инара Бабаева, Джахангир Гурбанов, Фарид Алиев, Илаха Эфендиева, Ильхам Назаров, Фарида Мамедова, Сабина Вахабзаде, Турал Агасиев, а также Нина Макарова, Талех Яхъяев и хоровой коллектив театра.

В этот вечер известные вокалисты, любимцы бакинской публики представят весь спектр мирового оперного искусства. В программе "Viva Opera" прозвучат сочинения Винченцо Беллини, Вольфганга Амадей Моцарта, Кристофа Виллибальда Глюка, Камиля Сен-Санса, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло, Узеира Гаджибейли, Гара Гараева и многих других выдающихся композиторов.

Наряду с образцами итальянского, французского и азербайджанского оперного искусства на концерте будет представлен жанр классической оперетты и итальянские песни в оригинальных сочетаниях - сольные номера, дуэты, трио, квартеты, ансамбли.

Вокалисты выступят в сопровождении оркестра театра оперы и балета под управлением заслуженного артиста Азербайджана, главного дирижера Государственного академического театра оперы и балета, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева.

"Viva Opera" – станет настоящим подарком для поклонников оперного искусства, которые услышат шедевры мировой оперной классики в исполнении звезд азербайджанской оперной сцены.

(Автор: Джани Бабаева)

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