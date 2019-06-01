Азербайджанский фильм назван лучшим DaVinci International Film Festival (ВИДЕО, ФОТО)

1 июня 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм Мурада Абиева “The Salty Sea Dog” (Собака, которая пила морскую воду) удостоен Vitruvian Award Международного кинофестиваля ДаВинчи, который проходит в Лос-Анджелесе (США), сообщили Trend Life в пресс-службе "Нариманфильм". Премия Vitruvian была вручена генеральному консулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву.

Фестиваль DaVinci проводится с 2017 года и отмечает лучшее в независимом кино со всего мира: от исполнения до цветовой коррекции и звукового дизайна. Фильмы транслируются в театре Laemmle в Санта-Монике. Также в рамках кинофестиваля проходят сессии вопросов и ответов с кинорежиссерами и вечеринка, где спонсоры вручают награды победителям.

Призы: Премия Leo за лучший полнометражный / короткометражный / документальный фильм или сценарий; Премия Vitruvian (Ежеквартальная премия за лучший полнометражный и короткометражный игровой фильм / документальный фильм и сценарий); Сертификат фестиваля и лавровый венок победителя (ежеквартальная категория).

Фильм "Собака, которая пила морскую воду" снят на киностудии "Нариманфильм" в 2017 году. Продюсер - Нариман Мамедов, режиссер - Мурад Абиев, сценарист - Лала Алиева-Кличкова, оператор-постановщик - Кирилл Герра, художник-постановщик - Айдын Багиров, продакшн-менеджер - Рустам Шафиев, исполнительные продюсеры - Эмин Гулиев, Лала Алиева-Кличкова. В ролях: Натаван Гаджиева и Азер Айдемир. Следует особо подчеркнуть, что впервые в истории современного азербайджанского кино в съемках была задействована собака по кличке Хонда. Картина была ранее отмечена на международных кинофестивалях в США, Турции, Индии и России.

Сюжет: Фильм рассказывает о жизни женщины-художницы, которую преследует череда несчастий: её бросил любимый человек, трагически была прервана беременность и потеряна надежда на новую. Потеряв все надежды и еле вырвавшись из тисков смерти, женщина собирается начать новую жизнь. Но забыть все и открыть новую страницу своей жизни не так легко. Будучи подавленной и находясь в отчаянии, она приезжает на безлюдный пляж, который становится безмолвным свидетелем развязки ее истории...

(Автор: Вугар Иманов)

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