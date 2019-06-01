Дочь Тогрула Нариманбекова провела в Париже мастер-класс в память об отце (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова при поддержке постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО провела в Париже мастер-класс, сообщила Trend Life в субботу сама художница.

Мастер-класс был проведен для азербайджанских детей, проживающих во Франции. Мероприятие было посвящено памяти выдающегося представителя азербайджанского искусства, народного художника СССР Тогрула Нариманбекова.

В ходе мастер-класса Асмер Нариманбекова рассказала юным художникам об основах изобразительного искусства, показала, как можно сочетать цветовую гамму, создавая новые оттенки. Также участникам мастер-класса была предоставлена подробная информация о творческой деятельности Тогрула Нариманбекова.

Дети с большим интересом приняли участие в мастер-классе, они задавали интересующие их вопросы, а потом с большим усердием стали рисовать. Работы юных авторов получились красочные и яркие.

Асмер Нариманбекова - дочь талантливого скульптора, заслуженного художника Азербайджана Эльмиры Гусейновой и выдающегося представителя азербайджанского искусства, народного художника СССР Тогрула Нариманбекова. Произведения заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой неоднократно выставлялись во многих странах мира. Ее работы занимают достойное место в галереях Франции, России, Нью-Йорка, Турции и других стран.

Тогрул Нариманбеков - выдающийся представитель азербайджанского искусства живописи, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, народный художник СССР и Азербайджана, обладатель высших наград независимого Азербайджана - "Истиглал" и "Шараф". Родился в Баку седьмого августа 1930 года.

Написанные Тогрулом Нариманбековым картины в жанрах портрет, пейзаж, натюрморт, бытовом жанре, являясь ценными произведениями современной азербайджанской живописи, успешно демонстрируются в престижных выставочных залах, художественных галереях и музеях искусств, хранятся в музеях различных государств и частных коллекциях.

Большую роль в развитии Тогрула Нариманбекова как большого мастера сыграли богатые традиции азербайджанского искусства, образцы старинной миниатюры и ковроткачества. Творческий путь художника занимает исключительное место в летописи национальной культуры и составляет одну из ярких страниц истории живописи.

Тогрул Нариманбеков скончался второго июня 2013 года, и похоронен в Париже на центральном кладбище Пасси.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.