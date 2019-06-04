Шамиль Алиев собрал кино-покер (ФОТО)

4 июня 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Степняк" азербайджанского режиссера Шамиля Алиева добился очередного успеха, сообщил Trend Life режиссер картины.

Жюри Международной кинопремии ACCOLADE GLOBAL FILM COMPETITION (США) удостоило фильм "Степняк" специальной награды "За особые заслуги в кино". Также кинокартина вышла в финал двух международных кинофестивалей - Near Nazareth Festival (Израиль) и Florence Film Awards (Италия), и включена в конкурсную программу кинофестиваля European Screen Awards 2019 (Индонезия).

Сюжет картины: Живет молодой Степняк вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - это новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

"Çölçü" снят по заказу Министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Фильм "Степняк" с успехом демонстрировался на пяти континентах, принял участие в около 50 международных кинофестивалях, является обладателем множества наград, как лучший художественный фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер и актриса т. д. Был номинантом премий Антониони и Тарковского, призером - Жан Люк Годара и Ингмар Бергман. Картина была включена в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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