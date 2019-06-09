Актриса из фильма "Джавад хан" выступила с концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана, исполнительницы народных песен и мугама Нурии Гусейновой, сообщает Trend Life.

Нурия Гусейнова – выпускница музыкальной школы имени Бюльбюля и Азербайджанской государственной консерватории. Преподавала искусство мугама в музыкальной школе №8, музыкальном техникуме имени Асафа Зейналлы, школе имени Бюльбюля. В данное время преподавательница Азербайджанского университета культуры и искусств, солистка ансамбля старинных музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры. Выступала с гастролями во Франции, Турции, Узбекистане и других странах.

Интересно, что она также сыграла супругу главного героя Шукуфю ханум фильма режиссера Ровшана Алимурадлы "Джавад хан", снятого по роману писателя и драматурга, народного поэта Сабира Рустамханлы "Ölüm zirvəsi" (Вершина смерти)romanının motivləri əsasınd. Картина повествует о героической обороне Гянджи от русских войск возглавляемых Павлом Цициановым. Джавад хан героически погиб при захвате царских войск в начале XIX века.

(Автор: Вугар Иманов)

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