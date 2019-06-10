Диплом за "убийство" - чем отличились азербайджанские актеры в Казани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра YUĞ с успехом принял участие на XIV Международном театральном фестивале тюркских народов "Науруз" в Казани (Республика Татарстан, РФ), который прошел 1-8 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В фестивале приняли участие театральные коллективы Азербайджана, России, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Румынии. Постановки фестиваля демонстрировались на семи театральных площадках Казани.

На фестивале азербайджанский театр представил спектакль "Müəmmalı bir qətlin üç versiyası" ("Три версии загадочного убийства") по произведению японского писателя Рюноскэ Акутагавы "В чаще". Постановка с большим интересом была встречена как специалистами в области театрального искусства, так и зрителями.

В завершении мероприятия театр YUĞ был удостоен диплома за участие в фестивале, а также похвальной грамоты Объединенной организации Азербайджанцев мира.

Режиссер-постановщик спектакля "Три версии загадочного убийства" - главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде, художник-постановщик – Вюсал Рагим, музыкальное оформление – заслуженный артист Вугар Джамалзаде. В ролях - заслуженная артистка Гюльзар Гурбанова, актеры Огтай Мехтиев, Абдулгани Алиев, Вугар Гаджиев, Амид Гасымов, Эльшад Аскеров.

Спектакль поставлен в стиле постмодерна (или постсовременность) - одного из главных понятий современной социальной теории, описывающее незавершенный исторический период с момента начала размывания основ индустриального общества.

Рассказывая о постановке, режиссер отмечает, что истиной правды нет. Здесь не могут быть взяты за основы иррациональный принцип, мистический, интуиции и фидеизм. Есть случай – загадочное убийство, и истины столько же сколько участников. Несмотря на то, что произведение создает впечатления детектива, оно больше склонно к философско-метафорическому стилю. По сюжету спектакля происходит убийство, и главный вопрос: "Кто кого убил?". На этот вопрос есть три версии ответа…

(Автор: Джани Бабаева)

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