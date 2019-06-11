"Золотая скрипка" России Анар Юсифов прибыл в Баку (ФОТО)

11 июня 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной школе искусств имени Гара Гараева в Баку прошла встреча педагогов и музыкантов из России, Венгрии и Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

Цель встречи - развитие музыкального образования, обмен опытом с ведущими зарубежными школами и лицеями, ознакомление с системой образования в других странах.

В мероприятии приняли участие - начальник Главного Управления культуры города Баку Джалил Меликов, директор Санкт-Петербургского музыкального лицея (Россия) Виталий Романов, педагог по классу скрипка Московской детской музыкальной школы имени М. М. Ипполитова-Иванова (Россия) Людмила Есенина, профессор Гимназии Иштвана Бочкаи (Венгрия) Папп Корнел, известный скрипач, дипломант международных и всероссийских конкурсов Анар Юсифов и директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, заслуженный артист Азербайджана Азиз Гараюсифли.

Кстати, Анар Юсифовявляется обладателем уникальной скрипки, которую в 1862 году изготовил знаменитый итальянский скрипичный мастер GIOVANNI GUSETTO. Скрипка Анара имеет необычную форму "маленькой гитарки". Мощный звук и красивый тембр отличают ее от других инструментов, а еще она приносит удачу тем, кто хотя бы раз вживую услышал звуки ее души. Виртуозного музыканта называют "Золотой скрипкой" России

В ходе встречи состоялось обсуждение направлений образовательной системы, подходов к музыкальному образованию и изучение интересных методик, ознакомление с деятельность учебных заведений и т.д.

В заключение встречи гости посетили концертную программу танцевального коллектива "Alov". На мероприятие были приглашены около 40 детей из детского приюта "Ümid Yeri" и нескольких других приютов Баку.

Музыковед Лейла Гасанова выступила с докладом на тему истории танца. В концертной программе приняли участие ансамбль народных инструментов школы искусств (руководитель - Илаха Гусейнова), танцевальный коллектив "Dəcəl qızlar" (руководитель - народная артистка Джамиля Байрамова, хореограф - Сабина Панахова), танцевальный коллектив "Səbinə" (руководитель - Сабина Исмаилова). Всем детям, приглашенным на мероприятие были вручены подарки.

(Автор: Джани Бабаева)

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