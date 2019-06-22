Фантазии Махмуда Рустамова из неопубликованного (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в галерее искусств Музейного центра состоялось открытие персональной выставки «Unpublished» («Неопубликованное») известного художника и скульптора Махмуда Рустамова, организованное Министерством культуры, Музейным центром и Азербайджанской государственной художественной галереей, сообщает Trend Life.

На открытии директор Государственной галереи Галиб Гасымов и секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов отметили неординарность художественного мышления и творческой направленности Махмуда Рустамова, который принад­ле­жит боль­шой твор­че­с­кой ди­на­с­тии и является воспитанником прославленного Омара Эльдарова. Его от­ец Ас­лан Ру­с­та­мов и стар­ший брат Теймур - из­ве­ст­ные скульп­то­ры. Не­уди­ви­тель­но, что с са­мо­го ран­не­го дет­ства Мах­муд мечтал стать скульп­то­ром и все свое вре­мя по­свя­щал ис­кус­ству. В раз­ные го­ды он с успехом при­ни­мал уча­с­тие в международных выставках, в твор­че­с­кой био­гра­фии несколь­ко пер­со­наль­ных и со­вме­ст­ных вы­ста­вок. Ра­бо­ты Мах­му­да вы­став­ля­лись во мно­гих стра­нах ми­ра. Он так­же яв­ля­ет­ся автором мо­ну­мен­таль­ных скульп­тур­ных ра­бот, как в Азер­бай­джа­не, так и за ру­бе­жом.

Его творчество не­кий сплав фан­та­с­ти­ки и ре­аль­но­с­ти, произведения поражают буйством фантазии и больше напоминают оживших сказочных или даже мифологических существ.

«Это дру­гое про­стран­ство, па­рал­лель­ный мир, в ко­то­ром я жи­ву. В дет­стве я лю­бил чи­тать на­уч­ную фан­та­с­ти­ку. У ме­ня бы­ло пре­крас­ное во­об­ра­же­ние! За­чи­ты­вал­ся фан­та­с­ти­кой, "пу­те­ше­с­т­во­вал" по кос­мо­су вме­с­те с ге­ро­я­ми книг, пред­став­лял, как жи­вут мар­си­а­не. На­вер­ное, дет­ские фан­та­зии и на­шли свое от­ра­же­ние в мо­их ра­бо­тах. Мне нра­вит­ся со­еди­нять не­со­еди­ни­мое и со­зда­вать не­обыч­ные скульп­ту­ры», - говорит Махмуд Рустамов..

В экспозиции представлены несколько серий работ - картины, графика, скульптура и современное искусство, созданные художником в разные периоды его творчества. Как признаётся сам автор, он их делал и откладывал в долгий ящик, не думая о том, что когда-нибудь выставит. Фактически работал "в стол". Иначе говоря, выставленные работы тематически и стилистически никак не связаны между собой и единственное, что их объединяет это то, что они раннее не были показаны и ждали своего часа. И вот этот час Икс настал. Это придает вернисажу особую живую атмосферу. При этом художник словно распахивает двери мастерской и приглашает нас в свою творческую лабораторию, в самый разгар работы. Он не пытается что-то скрыть, сделать красивее, приятнее для глаза, для вкуса среднего человека. Нет, здесь всё открыто, всё на виду. Художник предстаёт перед нами таким, какой он есть и ведёт прямой и откровенный разговор со своим зрителем, ожидая от последнего такой же прямоты и откровенности.

Лучше всех выражает свои мысли об экспозиции художник, доктор философии Теймур Даими: «Здесь стираются границы между жанрами, видами, направлениями и техниками исполнения. Махмуд мог бы оказаться своим и у абстракционистов, и у экспрессионистов, и у сюрреалистов, и у реалистов - стилистический и технический диапазон представленных работ необычайно широк. Это напоминает творчество таких универсальных художников как Пикассо и Клее, рассматривая работы которых уже не задумываешься над тем, что перед тобой, живопись маслом, акварель, тушь, цветная литография, пастель или просто рисунок тушью или карандашом. Исчезают границы не только между живописью и графикой, но и между живописью и рельефом - несколько работ представляют собой раскрашенные ассамбляжи (из пластмассы), похожие на фрагменты средневековых (византийских) мозаик, но, конечно, в более авангардном исполнении. Но даже в таком современном исполнении от этих цветных рельефов исходит некая сакральная энергетика. Это выражается как в самой композиции рельефов, так и в том, что в некоторых работах из этой серии изображены сакральные символы (например, спираль).

Несколько натюрмортов или схожих с натюрмортами работ исполнены в тёмных тонах и содержат в себе неявный драматический посыл. Они вроде незатейливы и просты, но колорит выдаёт нечто иное, выходящее за рамки обыденности.

Серия работ с орнаментальными рисунками напоминают фрагменты ковров. Но опять же, как в случае с натюрмортами, это не чисто ковровые композиции, а нечто иное, самостоятельное и независимое. Их можно рассматривать как геометрические абстракции.

Шесть представленных работ прямо отсылают к прежним скульптурным и графическим композициям - человеческие фигуры, художественно решённые в символическом и сюрреалистическом ключе, с наложенными поверх этих фигур странными магическими знаками напоминают свободные визуальные импровизации на "оккультные" темы. Эта свободные графические импровизации на любимые художником эзотерические темы.

Несколько графических работ по своей пластической выразительности, лаконичности и художественной прямоте прямо ассоциируются с линогравюрой или гравюрой на дереве. Как и многие другие работы Махмуда, они балансируют на грани абстракционизма, символизма и сюрреализма.

И, наконец, совершенно необычно смотрится серия ручных полихромных принтов с изображением листьев разных растений. Этакие "ботанические штудии". В связи с этим вспоминаются сразу и дальневосточные мастера дзен-буддийского искусства, и виртуозные западные рисовальщики растений и цветов, такие как Дюрер и да Винчи (сразу оговорюсь, что дело не в сравнении, а творческой перекличке). Эти работы способны заворожить своей неприхотливостью и простотой. Ведь кроме растений мы больше ничего не видим. Только листья и стебли. Но художественное решение, цвет, сама композиция, где-то интенсивная и насыщенная, а где-то, наоборот, легкая и прозрачная... придаёт этим "простым" и реалистическим графическим листам особую поэтическую и даже лирическую выразительность».

(Автор: Вугар Иманов)

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