Азербайджанские актеры попали в сети мафии, или Без вины виноватые (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский детский театр при Главном управлении культуры города Баку завершил театральный сезон, сообщает Trend Life.

На мероприятии в Союзе театральных деятелей Азербайджана директор театра, заслуженный артист Интигам Солтан рассказал о прошедшем сезоне, представленных спектаклях, проектах и гастролях.

Деятелям культуры и представителям общественности, оказавшим поддержку театральному коллективу, были вручены награды "Gümüş körpə" (Серебряный младенец). Среди награжденных – начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов.

Учитывая отзывы юных зрителей, были награждены и сотрудники театра - Шахбуз Гулиев, Замина Аллахвердиева, Лейла Гусейнова, Нармина Магеррамова, Тураханым Гасымлы, Нияз Гасымов, Мехман Пириев, Адалят Агавердизаде, Гюнай Пиризаде, Эмин Балаев и другие, а также театроведы и представители СМИ.

В заключении состоялся показ спектакля "Günahsız günahkarlar" (Без вины виноватые), посвященный одной из глобальных проблем современности - торговле людьми. Герои спектакля, играя в игру "Мафия", попадают в сети настоящей мафии.

Сценография – Арзу Солтан, режиссер-постановщик спектакля - Интигам Солтан, художник-постановщик – Севда Мамедова, композитор - Махир Ибрагим, постановщик танцев - Кенуль Шахбазова.

(Автор: Джани Бабаева)

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