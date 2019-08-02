35 лет без маэстро Ниязи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 35-летием со дня кончины народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, видного дирижера и композитора Ниязи, деятели культуры и искусства, сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения в Баку, и почтили память незабвенного маэстро, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В своих выступлениях директор музея, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, директор квартиры-музея Ниязи, заслуженный работник культуры Рза Байрамов и другие отметили значимый вклад Ниязи в развитии музыкальной культуры Азербайджана. Было рассказано о творческой деятельности и жизненном пути маэстро.

Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли, брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку, похоронен в Аллее почетного захоронения.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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