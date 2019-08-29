В Баку впервые выступит звезда нью-йоркского джаза Мишель Уолкер (ВИДЕО)

29 августа 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Её голос - тёплый шёлк. Её манера - страсть и нежность. Её философия - музыка внутри нас…

В Международном центре мугама 23 сентября в 20.00 впервые в Баку выступит звезда нью-йоркского джаза Мишель Уолкер, сообщает Trend Life.

Michelle Walker - восхитительная джазовая вокалистка, со страстной и в тоже время нежной манерой исполнения, которая поражает всех своим особенным тембром голоса. Она постоянно принимает участие в различных фестивалях и концертах, выступая на одной сцене со звездами мирового уровня, и не перестает покорять публику своим талантом. Уникальный тембр, мелодичность, чувственность, харизма и игривая ритмичная выразительность – эта исполнительница покоряет своим профессионализмом, переживанием каждой композиции, позволяет ей раздвинуть границы джазового искусства, и исполнять хитрую смесь из бибопа, свинга, джаза и соула на самых известных сценах мира. В её власти смешивать классические мелодические ходы и современные стилистические находки, поэтому ее композиции отличает лёгкость и хороший музыкальный вкус, что не раз было отмечено как критиками, так и публикой.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
Культура 28 августа 19:30
Сегодня Международный день азербайджанского мугама
Общество 26 августа 10:40
Индийские танцы восхитили публику в Баку (ФОТО)
Культура 20 августа 15:00
Посол Индии в Азербайджане посетил Международный центр мугама
Культура 15 августа 19:52
Индийские танцы в Баку
Культура 14 августа 16:55
Мир мугама: выступления известных ханенде покорили публику (ФОТО)
Культура 12 августа 15:50
Лента новостей
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по сборам
Финансы 13:48
UniCredit заинтересован в получении прямого контроля над своей долей в Yapi Kredi
Турция 13:42
Завтра в Баку до 26 градусов тепла
Общество 13:42
Совокупный доход банков Грузии увеличился на 7,5%
Финансы 13:36
Окончательное решение карабахского конфликта может произойти стремительно – грузинский эксперт
Нагорно-карабахский конфликт 13:32
Компания "Гейчай-Суд" обнародовала объемы производства молочной продукции
Бизнес 13:30
Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
Политика 13:29
Китай заинтересован в импорте из Грузии
Бизнес 13:23
В июле товарооборот Турции и Азербайджана составил почти $180 млн
Турция 13:23