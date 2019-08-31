Выступления Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова в России встретили бурными овациями (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы – народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступили на торжественном открытии конгресс-холла международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Гостем вечера также стал народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов. Оперные певцы выступили в сопровождении Уральского академического филармонического оркестра.

На вечере прозвучали сочинения Джузеппе Верди, Имре Кальмана, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Антонина Дворжака и других композиторов.

Публика сопровождала выступления вокалистов бурными овациями и возгласами "Браво".

(Автор: Джани Бабаева)

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