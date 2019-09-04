Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ выступит в Баку

4 сентября 2019 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ в рамках гастрольного тура выступит в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

С 27 августа по второе сентября оркестр выступил в городах Казахстана Туркестан, Шымкент, Тараз. Четвертого сентября пройдет концерт коллектива в Бишкеке (Кыргызстан), а шестого сентября - в Алматы (Казахстан).

В Баку Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ выступит девятого сентября на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Отметим, что Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ основан в 2010 году. Оркестр дал около шестидесяти концертов во многих городах мира. Участники оркестра - талантливые музыканты из стран-участниц ТЮРКСОЙ. Дирижеры оркестра Мустафа Мехмандаров (Азербайджан), Анвар Акбаров (Казахстан) и Ренат Салаватов (Татарстан, Россия).

В этом году гастроли Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ, посвящены 10-летию образования Тюркского совета.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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