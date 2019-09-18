Звезда нью-йоркского джаза Мишель Уолкер приветствует бакинцев (ВИДЕО)

18 сентября 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - "Салам, Баку! Я Мишель Уолкер, и совсем скоро - 23 сентября я впервые выступлю с концертом в Баку в Международном центре мугама! Жду всех, увидимся!", - с такими словами в видеобращении анонсировала свое выступление звезда нью-йоркского джаза Мишель Уолкер, сообщает Trend Life.

Michelle Walker - восхитительная джазовая вокалистка, со страстной и в тоже время нежной манерой исполнения, которая поражает своим особенным тембром голоса. Она регулярно принимает участие в различных фестивалях и концертах, выступая на одной сцене со звездами мирового уровня, и не перестает покорять публику своим талантом. Уникальный тембр, мелодичность, чувственность, харизма и игривая ритмичная выразительность – эта исполнительница покоряет своим профессионализмом, переживанием каждой композиции, позволяет ей раздвинуть границы джазового искусства, и исполнять хитрую смесь из бибопа, свинга, джаза и соула на самых известных сценах мира. В её власти смешивать классические мелодические ходы и современные стилистические находки, поэтому ее композиции отличает лёгкость и хороший музыкальный вкус, что не раз было отмечено как критиками, так и публикой.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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