Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)

21 сентября 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли прошел вечер «Творчество Узеира Гаджибейли в коврах», сообщает Trend Life.

Заслуженный художник Тариэль Баширов представил гостям ковер «Узеир Гаджибейли», сотканный по авторской композиции всемирно известного художника Таира Салахова, рассказав о его изобразительной ценности для ковроткачества и искусства. Заслуженный деятель искусств, композитор, профессор Эльнара Дадашова рассказала о жизни и творчестве Узеира Гаджибейли, его бесценном вкладе в национальную культуру и развитие музыкальной сферы. Была представлена концертная программа с участием юных солистов кружка отдела Детского музея при Азербайджанском музее ковра и вокальной школы народной артистки Фидан Гаджиевой, кукольное представление с отрывком из оперетты Узеира Гаджибейли «Не та, так эта» (O olmasın, bu olsun). После представления юные зрители приняли участие в мастер-классах мастеров декоративно-прикладного искусства.

Напомним, что при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября проходит XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. В рамках фестиваля будет проведено около 40 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии. Среди них - Турецкий государственный симфонический оркестр Чукурова, Китайский филармонический оркестр "Silk Road", Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Култышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Величка Йочева, Евгений Авраменко, Лоренцо Тацциери, Дмитрий Хохлов, Александр Гаджиев, Маргарита Александрович, Мурат Селим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Идрисов, Георгий Челидзе, Умид Исраилов, а также азербайджанские музыканты Рауф Абдуллаев, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Ялчин Адигезалов, Фахраддин Керимов, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, Эюб Гулиев, Мустафа Мехмандаров. Эльнара Мамедова, Ильхам Назаров и др.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
  • Творчество Узеира Гаджибейли в коврах (ФОТО)
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