"Проклятие" азербайджанских актеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр YUĞ откроет новый театральный сезон премьерой спектакля "Lənət" ("Проклятие"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Спектакль в постановке болгарского режиссера Христо Стойчева будет представлен вниманию зрителей 28 сентября в 20.00.

"Lənət" – постановка по пьесе Уильяма Шекспира "Ричард III" в новой сценографии. В спектакле заняты – заслуженная артистка Сонаханым Микаилова (Маргарита), актеры Вугар Гаджиев (Ричард), Зюмрюд Гасымова (Королева Елизавета), Эльгюн Гамидов (Бекингем), Натаван Гейбани (мать Ричарда).

Режиссер-постановщик спектакля - Христо Стойчев, режиссер – Гюнай Саттарова, композитор – заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев, художник-постановщик - Ольга Босева (Болгария), художник по костюмам – Саадетхан Рамин, ассистент режиссера – Гюнель Сафарова.

"Ричард III" - историческая пьеса Уильяма Шекспира, написанная приблизительно в 1591 году, в которой повествуется о приходе к власти и последующем кратком правлении короля Англии Ричарда III.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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